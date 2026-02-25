المدنيون بغزة بحاجة لحماية عاجلة.. إسرائيل تتصدر قتل الصحافيين عالميا

أكدت لجنة حماية الصحافيين أن الصحافيين يواجهون أخطر مستويات العنف منذ عقود، مع تسجيل إسرائيل أعلى معدل لقتل الصحافيين عمدا، خاصة في قطاع غزة، ما يجعل حماية الإعلاميين أثناء تغطيتهم للنزاعات أزمة عالمية متفاقمة.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأربعاء، أن حماية المدنيين في قطاع غزة تمثل أولوية إنسانية عاجلة في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها القطاع، مشددة على ضرورة ضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى المواطنين.

وأوضحت الوكالة أن تمكين العاملين في المجال الإنساني وحماية المرافق والمنشآت الإنسانية يعد شرطًا أساسيا لاستمرار تقديم الخدمات الحيوية، بما يشمل الرعاية الصحية الأولية، والتعليم، والإغاثة الطارئة، والدعم الغذائي للأسر الأشد حاجة.

وأشارت الأونروا إلى أنها تواصل عملياتها رغم التحديات الكبيرة، انطلاقا من ولايتها الأممية لضمان وصول الدعم إلى مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على خدماتها بشكل أساسي.

ودعت الوكالة جميع الأطراف إلى توفير بيئة آمنة تتيح للفرق الإنسانية أداء مهامها دون عوائق، بما يكفل حماية المدنيين واستمرار تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في القطاع.

وفي السياق، قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن القطاع يواجه مأساة إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار القصف ومنع إدخال المساعدات.

وأوضح أن المعابر تعمل بنسبة لا تتجاوز 40% من طاقتها، فيما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق آلاف خيام النازحين، مما يزيد من معاناة المدنيين ويضاعف الحاجة للتدخل الإنساني العاجل.

لجنة حماية الصحافيين: إسرائيل تتصدر المسؤولية عن مقتل الصحافيين عالميا

أكدت لجنة حماية الصحافيين أن عام 2025 شهد مقتل 129 صحافيا حول العالم، وهو الرقم الأعلى منذ ثلاثة عقود.

وأشارت اللجنة إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل ثلثي الصحافيين خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب عمليات قتل متعمد للصحافيين أكثر من أي جيش آخر منذ عام 1992.

وأوضحت اللجنة أن إسرائيل استهدفت صحافيين في قطاع غزة بعد تغطيتهم أزمة المجاعة، مما يعكس تصاعد المخاطر التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة عملهم الإخباري في مناطق النزاع.

استشهاد 260 صحفيا في غزة منذ بدء حرب الإبادة

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 260 صحافيا منذ بدء حرب الإبادة على القطاع، محملا الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له والمسؤولة عن المشاركة في هذه الجرائم، كامل المسؤولية عن الانتهاكات والجرائم الوحشية التي استهدفت الصحافيين.