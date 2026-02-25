شهيد وإصابات في خانيونس وقصف مدفعي للشجاعية والبريج

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه النازحون تهديدا متزايدا لسلامتهم، في ظل توقف نشاط عشرات المنظمات الإنسانية الدولية بسبب قرار إسرائيلي، بينما يظل مستقبل اتفاق التهدئة غامضا سياسيا.

استشهد الشاب أكرم حسن العرجاني (27 عاما) فجر الأربعاء، وأصيب عدد من النازحين جراء سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت قصفا مدفعيا وجويا وإطلاق نار مباشر.

وأفادت مصادر طبية بوصول الشهيد العرجاني إلى مستشفى ناصر الطبي بعد استهداف منطقة "أرض الليمون" جنوبي خانيونس.

وفي شمال القطاع، أصيب مسن برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" قرب مدرسة أبو حسين، كما أُصيبت فتاة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خانيونس.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية شرقي مدينة غزة، وأخرى شرق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي خانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي على ارتفاعات منخفضة في أجواء المدينة.

في الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان سكنية شرق خانيونس، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة، خاصة شرق حي الشجاعية، فيما تجدد القصف على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت آليات عسكرية النار بشكل متكرر شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصعيد ميداني مستمر، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار خرق التهدئة على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

على الصعيد السياسي، لا يزال مصير المرحلة الثانية من اتفاق غزة غير واضح بعد اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في واشنطن مؤخرًا برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط إصرار إسرائيلي على إبقاء احتلال مناطق واسعة من القطاع بما يخالف بنود الاتفاق الهش.

أما على الصعيد الإنساني، فقدمت 17 منظمة دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار إنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في غزة والضفة الغربية، محذرة من "عواقب كارثية" على المدنيين.

ومن بين هذه المنظمات أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، التي ستضطر إلى وقف عملياتها خلال أيام بعد قرار إسرائيل بوقف نشاطها في ديسمبر الماضي خلال 60 يوما.