غزة: شهداء بغارات إسرائيلية أحدهم شرطي وقصف على خانيونس

استشهد خمسة أشخاص على الأقل، بينهم شرطي، في غارات إسرائيلية استهدفت خانيونس ومخيم البريج بقطاع غزة. وأوقعت الهجمات إصابات خطيرة. منذ وقف النار، استشهد 618 شخصًا وأصيب 1663، فيما تجاوزت حصيلة الحرب 72 ألف شهيد و171 ألف جريح.

استشهد خمسة أشخاص على الأقل، الجمعة، بغارات إسرائيلية على غزة، أحدهم شرطي، بحسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني، إن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة" فيما استشهد اثنان آخران "على الآقل، وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان، "استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف حاجزا للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع".

وكافة المناطق المستهدفة إسرائيليا تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان الاتفاق، قتلت إسرائيل في خروقاتها اليومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار نحو 618 شخصا، وأصابت 1663 آخرين، فيما خلفت الحرب أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

