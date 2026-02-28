غزة: قصف مدفعي يستهدف رفح ومناطق متفرقة من القطاع

منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار استشهد بالرصاص الإسرائيلي في خروقات يومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار نحو 618 شخصًا وأُصيب 1663 آخرون.

نفذت مدفعية الاحتلال سلسلة عمليات إطلاق نار بشكل مكثف، صباح اليوم، السبت، استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خانيونس وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولم ترد، إلى الآن، معلومات تفصيلية حول "طبيعة الاستهداف" ووقوع ضحايا.

أمس الجمعة، استشهد 7 أشخاص، وفق تقديرات غير نهائية، بغارات إسرائيلية على غزة، ثلاثة منهم أفراد شرطة، مع تواصل قصف واستهدافات وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان، "استشهاد أحد عناصر الشرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة، في قصف إسرائيلي استهدف حاجزًا للشرطة على شارع صلاح الدين عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع".

من جهته، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني، بأن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بالغارات الإسرائيلية منتصف ليل الجمعة، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد اثنان آخران، على الآقل، بالإضافة إلى إصابات بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".

تجدر الإشارة، إلى أن كافة المناطق المستهدفة إسرائيليًا تقع خارج نطاق سيطرة وانتشار الجيش بموجب اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان الاتفاق، استشهد برصاص إسرائيلي، في خروقاتها اليومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار، نحو 618 شخصًا، وأُصيب 1663 آخرين، فيما خلفت الحرب أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

