حصار غزة يعمق الأزمة الإنسانية وسط تصعيد إسرائيلي

يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة رغم انشغاله في جبهات أخرى، مع استمرار الغارات على مناطق مختلفة من القطاع، بالتزامن مع التصعيد الأميركي الإسرائيلي ضد إيران.

واصل الجيش الإسرائيلي، الإثنين، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف مبان في عدة مناطق، مع استمرار فرض حصار وتقييد دخول المساعدات وإعادة الإعمار.

شملت العمليات قصفا مدفعيا على مناطق شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وإطلاق نيران وقنابل إنارة على ذات المناطق، بالإضافة إلى تجدد القصف شرقي خانيونس وقصف شمال القطاع، فضلا عن نيران كثيفة أطلقتها الدبابات شرقي دير البلح.

في سياق متصل، أعلنت ما تسمى "وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" إغلاق عدد من المعابر، بما في ذلك معبر رفح، ما يزيد من عزلة القطاع ويضاعف الضغوط على سكانه في ظل أوضاع معيشية متدهورة أصلاً.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نحو 629 شهيدًا و1,693 مصابًا، فيما ارتفع إجمالي الشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,096 شهيدا، مع 171,791 مصابا.