خروقات إسرائيلية مستمرة بغزة: شهيد بخانيونس وغارات وحصار مشدد

انتهاك التهدئة عبر قصف مدفعي وجوي وزوارق حربية، مع فرض قيود على المعابر والسيطرة على دخول المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات إضافية في ظل حصيلة متراكمة كبيرة منذ بداية العدوان.

يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع إحكام حصاره وتحكمه بإدخال المساعدات الإنسانية عبر فرض قيود على المعابر.

وأسفر قصف مدفعي ونيران زوارق حربية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني شمال مدينة خانيونس، بينما طالت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة غزة وخانيونس، وشنت غارة جوية شرق المحافظة الوسطى.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إعادة فتح تدريجي لمعبر كرم أبو سالم التجاري للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بعد إغلاقه السبت الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 630 منذ توقيع اتفاق التهدئة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما بلغ إجمالي الضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 نحو 72 ألفا و97 شهيدا و171 ألفا و796 مصابا بجراح متفاوتة.