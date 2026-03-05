أزمة إنسانية متفاقمة في غزة ونقص حاد في الخدمات

أشارت تقارير حقوقية وبلدية إلى مخاطر توقف الخدمات الأساسية بسبب نقص الوقود وإغلاق المعابر، بينما اتهمت المقررة الأممية إسرائيل باتباع سياسة تجويع بحق سكان القطاع.

حذرت جهات فلسطينية وأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتعمّق حالة الفراغ الإداري بعد وقف إطلاق النار، ما يهدد بتداعيات خطيرة على حياة السكان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تداعيات استمرار حالة الفراغ الإداري والحكومي في قطاع غزة بعد مرور 145 يوما على إعلان وقف إطلاق النار، في ظل تعثر إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مباشرة الجهات التي أُعلن عن تشكيلها مهامها على أرض الواقع.

وأوضح المركز في بيان، الخميس، أن استمرار هذا الفراغ في قطاع أنهكته حرب الإبادة لأكثر من عامين قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة تمس الحقوق الأساسية للسكان.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تبدأ حتى الآن عملها الفعلي داخل القطاع، في حين لم تظهر خطوات ملموسة من الهيئات الأخرى التي أُعلن عن تشكيلها لإدارة المرحلة الانتقالية، بما في ذلك المجلس التنفيذي ومجلس السلام.

وفي السياق، أكدت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين دعمها للقرار الصادر عن رئاسة المؤتمر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والذي يضم سبعة اتحادات تمثل مناطق عمليات الوكالة الخمس، والقاضي بتنفيذ إضراب مفتوح لموظفي الوكالة ابتداءً من صباح يوم الأحد 8 آذار/مارس الجاري.

إلى ذلك، حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، من توقف كامل للخدمات البلدية نتيجة أزمة حادة في نقص الوقود، في ظل استمرار إغلاق المعابر من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أن هذه الأزمة تهدد بحدوث شلل تام في الخدمات الأساسية المقدمة لنحو مليوني نسمة في القطاع، في وقت يواجه فيه السكان أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب التي استمرت عامين وما خلّفته من انهيار في مختلف القطاعات الحيوية.

على صعيد آخر، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل تعمد مرة أخرى إلى تجويع قطاع غزة.

وأوضحت في تصريح لها أن انشغال العالم بالحروب والأزمات المصطنعة يتيح لإسرائيل مواصلة هذه السياسة، محذرة من أن ما يسمى "مجلس السلام" الذي يدير هذا المستوى من المعاناة لا يمثل دبلوماسية، بل يشكل نذيرا قاتما لما قد يشهده العالم إذا لم يتم وضع حد له.

استشهد فلسطينيان، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين بالمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيداً واحداً وثلاثة مصابين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 633 شهيداً و1703 مصابين، إضافة إلى تسجيل 753 حالة انتشال من تحت الأنقاض. ووفق الإحصائية التراكمية للوزارة، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 72,117 شهيدا، مقابل 171,801 مصاب.