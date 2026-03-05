تصعيد إسرائيلي في غزة وتحذيرات من الفراغ الإداري

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تداعيات استمرار حالة الفراغ الإداري والحكومي في قطاع غزة بعد مرور 145 يوما على إعلان وقف إطلاق النار، في ظل تعثر إدارة المرحلة الانتقالية>

واصل الجيش الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصعد من هجماته وحصاره على القطاع في ظل انشغال العالم بالحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

وفي الوقت ذاته حذرت فعاليات فلسطينية وأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار حالة الفراغ الإداري في القطاع، مع تصاعد الغارات الجوية والعمليات البرية والقصف المدفعي وعمليات نسف المنازل.

وحذرت مؤسسات فلسطينية وأممية من تداعيات استمرار الفراغ الإداري بعد أكثر من 145 يوماً على إعلان وقف إطلاق النار، في ظل عدم مباشرة الهيئات التي أُعلن عن تشكيلها مهامها الفعلية.

كما حذّر اتحاد بلديات غزة من توقف كامل للخدمات بسبب نقص الوقود، فيما دعت هيئات نقابية في وكالة "أونروا" إلى إضراب مفتوح.

من جانبها، اتهمت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بتعمد تجويع سكان القطاع، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 633 شهيدا و1703 مصابين، فيما بلغ إجمالي ضحايا الحرب 72,117 شهيدا و171,801 مصاب.