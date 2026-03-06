شهيدان بقصف إسرائيلي في غزة

استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي في حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة رغم وقف إطلاق النار، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء الخروق إلى 636 شخصا و1704 جرحى، وفق مصادر طبية وشهود، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأهالي.

استشهد اثنان من أهالي غزة، الجمعة، بقصف إسرائيلي على حي التفاح شرقي مدينة غزة، بخرق جديد لوقف إطلاق النار الساري منذ 10تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مصدر طبي إن الفلسطيني أيمن أحمد النبيه (54 عاما)، استشهد بقصف إسرائيلي على حي التفاح، فيما وصل جثمانه إلى "المستشفى المعمداني" شرقي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، فإن المدفعية الإسرائيلية قصفت المنطقة التي تواجد فيها النبيه، والتي تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش بموجب الاتفاق.

وفي وقت سابق، أفاد المصدر الطبي، باستشهاد الشاب عبد الوهاب أسعد قمبور (32 عاما)، بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية، ووصل جثمانه إلى "المستشفى المعمداني".

وقال الشهود إن مسيرة إسرائيلية استهدفت قمبور بينما كان يتواجد قرب شارع صلاح الدين في حي الشجاعية، بمنطقة خارج نطاق انتشار الجيش.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحتى مساء الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي في خروقاته المتواصلة بالقصف وإطلاق النار 636 شخصا، وأصاب 1704 آخرين.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد، ونحو 172 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.