غزة: شهيد في خانيونس وإصابة طفلة بقصف للاحتلال

يواصل الاحتلال شن غارات جوية وتنفيذ قصف مدفعي وبحري على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن خروقاته اليومية المستمرة لاتفاق "وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

صباح اليوم، أفادت تقارير محلية باستشهاد شاب، وإصابة طفلته بجروح خطيرة، في قصف استهدف منزلاً في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وبحسب مصدر طبي يدعى الشاب الشهيد، أحمد محمد القدرة (34 عامًا)، وطفلته جوليا (دون الكشف عن عمرها).

كما قصف طيران الاحتلال الحربي مواقع متفرقة شرق حي التفاح، شرق مدينة غزة، شمالي القطاع.

إلى ذلك، أطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة، فيما شهدت المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحتى مساء الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي في خروقاته المتواصلة بالقصف وإطلاق النار 636 فلسطينيًا وأصاب 1704 آخرين.