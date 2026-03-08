قصف إسرائيلي مستمر على غزة مع تشديد القيود على المعابر

واصلت القوات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما تفرض قيودا مشددة على المعابر البرية، ما يحد من حركة المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة المرضى والمصابين رغم الاتفاق المعلن على وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتنفيذ عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي القطاع وفرض إجراءات مشددة على المعابر البرية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

ففي المنطقة الجنوبية لمدينة خانيونس، شنت القوات الإسرائيلية قصفا من طائرة مسيرة، فيما استهدفت المدفعية حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر خانيونس، بينما قصفت المدفعية شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر، إثر قصف استهدف نازحين قرب دوار الحلبي شمالي القطاع.

تستمر التقييدات على عمل معبر رفح الحدودي مع مصر، وسط إجراءات إسرائيلية مشددة تحد من حركة الدخول والخروج. ويعمل المعبر حاليا بشكل محدود في الاتجاهين، ما يعيق تنقل المدنيين وإدخال المواد الأساسية، ويزيد من صعوبة وصول المصابين والمرضى إلى المرافق الطبية خارج القطاع.

كما تستمر خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ بدء الاتفاق 640 شهيدًا و1,707 مصابين، إلى جانب انتشال 753 جثة. وتتصاعد حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لتصل إلى 72,123 شهيدًا و171,805 مصابين.