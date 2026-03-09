الحرب على غزة: 7 شهداء وعشرات الإصابات خلال 24 ساعة

واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، مستهدفا خيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن مقتل عدة فلسطينيين بينهم أطفال وصحفيون، وإصابة عشرات آخرين. وتوثق الجهات الرسمية استهداف الإعلاميين بشكل متعمد ضمن العدوان المستمر، فيما تشير الإحصاءات منذ بدء الحرب

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار، من خلال شن هجمات جوية وقصف مدفعي استهدف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وشهد وسط القطاع قصفا مدفعيا استهدف شمال شرق مخيم البريج، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية في خانيونس جنوبا، في وقت استمرت فيه القوات الإسرائيلية بنسف المباني السكنية القريبة من الخط الأصفر.

واستشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلتان، وأصيب آخرون، في الساعات الأولى من فجر الإثنين جراء قصف خيام النازحين وسط القطاع.

كما استشهدت الصحافية الفلسطينية آمال الشمالي (46 عامًا) إثر قصف الاحتلال لخيام النازحين في منطقة السوارحة غرب الزوايدة، وسط قطاع غزة، في ظل استهداف ممنهج للصحفيين والناشطين الإعلاميين بهدف إسكات الصوت وحجب الحقيقة.

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 260 صحفيا منذ بدء الحرب، محّلا الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق الصحافيين.

وأعلن مستشفى العودة وصول 3 شهداء بينهم طفلتان وأشلاء، و10 إصابات بينهم 3 أطفال جراء القصف على منطقة السوارحة. كما استشهد 3 فلسطينيين، عصر الأحد، في قصف استهدف نقطة شرطة قرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,133 شهيدا و171,826 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر الطبية بوصول 7 شهداء و17 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم.

وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وصل إلى 648، فيما بلغ إجمالي الإصابات 17,728، مع انتشال 755 جثمانا حتى الآن.