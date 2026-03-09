غزة: حصيلة الشهداء الصحافيين ترتفع إلى 261 منذ بدء حرب الإبادة

أعلن في غزة عن استشهاد الصحافين آمال شمالي، لترتفع حصيلة الشهداء الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة في القطاع إلى 261 شهيدا صحافيا.

ارتفعت حصيلة الشهداء الصحافيين في غزة إلى 261 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع، بعد الإعلان عن استشهاد الصحافية آمال محمد شمالي التي كانت تعمل مراسلة لراديو قطر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحافية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حمل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحافي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وأضاف "كما نطالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحافيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".