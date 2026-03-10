3 شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

استمرار القصف المدفعي والجوي واستهداف الآليات العسكرية لعدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين والنازحين، فيما يظل الحصار والتحكم بدخول شاحنات الإغاثة قائما.

وزارة الصحة: أكثر من 600 شهيد منذ تطبيق وقف إطلاق النار (Getty Images)

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستمرا في إحكام الحصار على القطاع والتحكم بدخول شاحنات الإغاثة.

ونفذت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من النازحين.

وفي شمال القطاع، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين بزعم اجتيازهم الخط الأصفر، في استمرار للتوترات على الحدود.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار جنوب خانيونس، كما نفذت غارات جوية في شرقي المدينة وشرق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى استهداف شمال شرقي مخيم البريج.

وشهد ساحل غزة أيضا إطلاق نار متقطع وقذائف من قبل الزوارق الحربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي ضحايا العمليات منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023، 648 شهيدا و1,728 مصابا، مع انتشال 755 جثة، في مؤشر على استمرار التصعيد وتأثيره البالغ على النازحين.

وبينت الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، بلغت 72,133 شهيدا و171,826 مصابا.