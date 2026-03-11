خروقات إسرائيلية يومية في غزة: 650 شهيدا و1732 إصابة منذ توقف الحرب

استشهد شخص وأصيب آخران بنيران الاحتلال في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 72,135 شهيدا و171,830 إصابة.

يواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل يومي، مع استمرار استهدافاته وقصفه المدفعي والجوي ونسف المنازل وإطلاق النار من آلياته في أنحاء القطاع، وهو ما يسفر عن شهداء وجرحى يوميا.

وأفادت وزارة الصحة في القطاع، باستشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال ممن وصلوا إلى المشافي في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 إلى 650 شهيدا و1732 إصابة وانتشال جثامين 756 شهيدا. وبذلك، ترتفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 72,135 شهيدا و171,830 إصابة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة في محيط منطقة التحلية شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع، كما نسفت القوات مبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، كما استهدفت المنطقة بقصف مدفعي.

وأفادت هيئة المعابر والحدود في غزة، بأن 894 شاحنة أدخلت إلى غزة منذ 28 شباط/ فبراير ولغاية 10 آذار/ مارس الجاري، بينها 176 شاحنة تجارية و718 شاحنة مساعدات.

