غارات وقصف مدفعي إسرائيلي مستمر في قطاع غزة

شهد قطاع غزة تصعيدا إسرائيليا جديدا شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا على مناطق متعددة، مستهدفاً شرقي غزة وخانيونس ومخيم البريج، ما يعكس استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في مناطق متعددة من القطاع.

منذ فجر الخميس، تعرضت عدة مناطق لغارات جوية وقصف مدفعي مكثف، في تصعيد مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي لخرق الهدنة.

وأفاد الدفاع المدني بأن القصف استهدف شرقي مدينة غزة، بينما شملت الغارات مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

كما استهدفت الغارات شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة، شمال شرقي مخيم البريج، بينما أطلقت الآليات العسكرية النار بشكل مكثف في مناطق شرقي خانيونس.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق على ارتفاع منخفض في أجواء القطاع، مصحوبا بإطلاق نار مكثف من الطائرات المروحية.

وتأتي هذه العمليات ضمن سلسلة خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس، والتي أسفرت منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن استشهاد 650 فلسطينيا وإصابة 1732 آخرين.