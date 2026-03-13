غزة: شهداء بقصف في حي الشجاعية مع تواصل الخروقات الإسرائيلية

استشهد عدد من الأشخاص بينهم فتيان جراء قصف إسرائيلي قرب شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتشمل الخروقات الإسرائيلية غارات من الجو وقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات ونسف منازل في أنحاء القطاع، ويعلن جيش الاحتلال بشكل شبه يومي عن قتل فلسطينيين بادعاء عبورهم "الخط الأصفر" والاقتراب من قواته.

ووفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغت 651 شهيدا و1741 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 756 شهيدا.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 72,136 شهيدا و171,839 إصابة.

