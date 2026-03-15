الاحتلال يعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا اعتبارا من الأربعاء

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنها ستعيد اعتبارا من الأربعاء، فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي أمام حركة الأفراد، بعدما أغلقته منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

وقالت هيئة منسق أعمال ما يُسمى "الإدارة المدنية" لحكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في بيان إنه "سيُعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء 18 آذار/ مارس المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".

وكان المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد للغزيين إلى العالم الخارجي دون المرور عبر إسرائيل، فُتح أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من شباط/ فبراير.

غير أن الاحتلال أعاد إغلاقه تزامنا مع شنه الحرب على إيران بالشراكة مع الولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير.