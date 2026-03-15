4 شهداء في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

أفاد الدفاع المدني بأن حصيلة الضحايا خلال 24 ساعة بلغت 10 شهداء في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع.

استشهد، صباح الأحد، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، هم أب وأم ونجلهما، وأصيب آخرون، بينما أعلن استشهاد شخص رابع متأثرا بجروحه، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن الضحايا قضوا في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات للاجئين والنازحين، وهم: كامل عياش وزوجته حليمة عياش، ونجله أحمد كامل عياش.

وأشار إلى استشهاد وافي طلال إبراهيم الدسوقي متأثرا بإصابته في 1/30 بخانيونس جنوبي القطاع.

وأشار الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إلى أن 10 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة حتى صباح الأحد في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة، بما في ذلك مدينة غزة وخانيونس ومخيم النصيرات.

ميدانيا، واصلت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة شرقي القطاع، مع خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتجدد، صباح الأحد، إطلاق النار من الدبابات جنوبي خانيونس، إضافة إلى نسف المنازل في تخوم الخط الأصفر، مع استهداف مناطق شرقي مدينة غزة وشمالي بيت لاهيا بقصف مدفعي.

ويشن الجيش الإسرائيلي غارات يومية على قطاع غزة، في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الضحايا منذ ذلك التاريخ بلغت 658 شهيدا و1741 إصابة، إضافة إلى تسجيل 756 حالة انتشال.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72 ألفا و234 شهيدا و171 ألفا و852 مصابا.