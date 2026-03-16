الحرب على غزة: 17 شهيدا وعشرات الجرحى خلال آخر 24 ساعة

استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يشمل قصفا مدفعيا وجوا ونشاطا عسكريا يطال المدنيين والمباني المتضررة، ما يزيد من المخاطر على آلاف السكان النازحين.

استشهد ثلاثة نازحين وأصيب آخرون قبيل منتصف ليل الإثنين، إثر انهيار سور كلية الرباط على خيام النازحين في منطقة مواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن السور انهار على خيام النازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين الأهالي.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي لاتفاق التهدئة في غزة، حيث تستهدف القوات النازحين في مختلف أنحاء القطاع بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة وإطلاق النار، إضافة إلى نسف المنازل على طول الخط الأصفر.

وشهدت الفترة الماضية انهيار عدد من المباني المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات النازحين، بحسب الدفاع المدني الذي أشار إلى أن حوالي 30 ألف مبنى في غزة مهددة بالانهيار، ما يشكل خطرا على حياة نحو 150 ألف شخص يقيمون فيها.

وفي حادث منفصل، استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة للأمن قرب مدخل الزوايدة وسط غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية استشهاد مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف مع 8 من ضباط وعناصر الشرطة، جراء استهداف المركبة بطائرات الاحتلال قرب شارع صلاح الدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول خمسة شهداء وثمانية جرحى إلى مستشفيات قطاع غزة، ليصل بذلك عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 17 شخصاً، إضافة إلى عشرات الإصابات، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

وصل عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72,239 شهيدا، إضافة إلى 171,861 إصابة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.