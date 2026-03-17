إسرائيل تعلق مساعدات "يونيسف" من مصر إلى غزة بادعاء "محاولة تهريب تبغ"

أبلغت إسرائيل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بتعليق شحنات المساعدات التي تنقلها من مصر إلى غزة عبر معبر "كرم أبو سالم"، بادعاء "محاولة تهريب تبغ ومواد تحوي نيكوتين".

علقت إسرائيل، الثلاثاء، إدخال المساعدات التي تنقلها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من مصر إلى قطاع غزة بادعاء رصد "محاولة تهريب" تبغ ومواد تحوي نيكوتين.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل "أبلغت مديرة منظمة ’يونيسف’ بتعليق شحنات المساعدات إلى قطاع غزة القادمة من مصر والتي تنسقها المنظمة، وذلك بعد إحباط محاولة تهريب منتجات تبغ ونيكوتين تم اكتشافها (الثلاثاء) عند معبر كرم أبو سالم ضمن شحنات المساعدات الإنسانية التي تنسقها المنظمة".

وأضافت الهيئة التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن هذا التعليق سيستمر "إلى أن توفر المنظمة خلاصات تحقيق شامل، إضافة لرد رسمي بشأن هذه المسألة".

وادعت العثور على "زجاجات تحتوي على مواد النيكوتين مخبأة داخل علب كرتونية لمجموعات النظافة الشخصية" خلال عملية تفتيش، ونشرت صورة لبعض المواد المصادرة.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، أن معبر "كرم أبو سالم" هو حاليا نقطة الدخول الوحيدة للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة.

وقال في بيان "تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها (الإثنين) داخل غزة من تسلم مواد غذائية ومستلزمات نظافة شخصية ومستلزمات لتنمية الطفولة المبكرة والأدوية وأعلاف حيوانات من معبر كرم أبو سالم، ولكن يجب فتح المزيد من المعابر لتوسيع نطاق الاستجابة".

ولا تزال إسرائيل تسيطر على ما يقرب من نصف مساحة قطاع غزة بما في ذلك جميع المناطق الحدودية، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وشددت إسرائيل حصارها المفروض على غزة بعد بدء حرب الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى مطالبات متكررة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية بالسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى القطاع المدمر.