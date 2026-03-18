شهيد ومصابون بقصف خيام النازحين غرب خانيونس

استمرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين النازحين، مع استهداف خيام النازحين ومركبات في مناطق متفرقة، وسط ارتفاع أعداد الضحايا منذ بدء العدوان وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر تكثيف الهجمات الجوية والقصف المدفعي، مستهدفا المنازل ومراكز الإيواء وخيام النازحين في محيط الخط الأصفر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد محمد عبد المالك أبو شهلا وإصابة آخرين، وفق الدفاع المدني الذي أشار إلى أن الخيمة كانت تؤوي نازحين في منطقة "أرض البصل" قرب جامعة الأقصى.

وسابقا، أسفر قصف الجيش الإسرائيلي لمركبة في شارع 5 بمنطقة المواصي، الثلاثاء، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 14 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة بأن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغ 673 شهيدا، إلى جانب 1,799 إصابة و756 حالة انتشال.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,249 شهيدا و171,898 إصابة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.