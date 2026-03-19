مسيرة تستهدف نازحين بغزة: شهداء وضحايا بانهيارات جدران

استهدافات متكررة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم نازحون تعرّضوا لقصف في حي التفاح وحي الزيتون، إلى جانب ضحايا سقطوا جراء انهيارات جدران ومبانٍ متضررة بفعل الدمار والظروف الجوية، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية وصعوبة العيش في المناطق المتأثرة.

تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تصاعد الاستهدافات التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في مدينة غزة، وذلك وسط أوضاع إنسانية متدهورة يمر بها القطاع.

وبحسب مصادر محلية، الخميس، استشهد نازح وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من النازحين قرب ساحة الشوا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما أفادت المصادر باستشهاد الشابين حمزة صيام ومحمد فرحات، إثر استهداف طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة من النازحين في شارع كشكو شرق حي الزيتون، ما أدى إلى وقوع مزيد من الضحايا في صفوف النازحين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي ساعات متأخرة من ليل الأربعاء، استشهد فتى في مدينة غزة إثر سقوط حائط عليه، حيث أوضح الدفاع المدني أن الحادث وقع نتيجة انهيار جدار بفعل الرياح قرب متنزه البلدية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

كما أشارت المصادر إلى استشهاد عدد من النازحين خلال الأيام الماضية، نتيجة انهيارات في جدران ومنازل آيلة للسقوط، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفه القصف خلال الحرب على قطاع غزة، ما يزيد من مخاطر السلامة على السكان في المناطق المتضررة.

تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس، ما أسفر منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استشهاد 677 مواطنا وإصابة 1813 آخرين.

وكان الاتفاق قد أنهى حرباً استمرت عامين بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في قطاع غزة، قُدرت كلفة إعادة إعمار ما نتج عنه بنحو 70 مليار دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة.