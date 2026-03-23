وفد من حماس يبحث مع تركيا استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ناقش وفد من حركة حماس مع رئيس جهاز الاستخبارات التركي، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة والقدس المحتلتين، واستكمال تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

التقى وفد من قيادة حركة حماس أمس، الأحد، رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن في مدينة إسطنبول، وناقشا استكمال تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان صدر عن حركة حماس، "بحث الجانبان تطورات العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس، وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد مستمرة وآخرها إغلاقه في شهر رمضان وعيد الفطر لأول مرة منذ عام 1967 تحت حجج واهية، مؤكدين ضرورة العمل لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية للاحتلال ومحاولاته فرض وقائع ميدانية على الأرض".

وأضاف "كما ناقش الطرفان الخطوات المطلوبة لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك المرحلة الثانية من الاتفاق، مشددين على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان، وتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والبنى التحتية فورا".

وتناول اللقاء تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتكثيف الاستيطان، والإجراءات القمعية بحق الفلسطينيين، وخصوصا ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية؛ بحسب ما ورد في البيان.

وأعرب وفد حركة حماس عن "تقديره لجهود الجمهورية التركية في دعم شعبنا الفلسطيني"، وأكد الجانب التركي استمرار جهوده لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على معالجة آثار الأزمة الإنسانية في القطاع.