غزة: 72,265 شهيدا و171,959 مصابا منذ أكتوبر 2023

يتواصل التصعيدالإسرائيلي في قطاع غزة رغم سريان وقف إطلاق النار، مع استمرار عمليات القصف والاستهداف في مناطق متفرقة أسفرت عن سقوط ضحايا بين مدنيين، بينهم نازحون وأطفال، في وقت تعاني فيه الطواقم الطبية من صعوبات كبيرة بالوصول للمصابين.

واصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ167 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وذلك عبر عمليات قصف جوي ومدفعي متزامنة مع إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وشهدت مدينة خانيونس جنوب القطاع إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في حي الشيخ ناصر، فيما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لقصف مدفعي خلال ساعات فجر الأربعاء. كما نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت جنوب غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه خيام النازحين على شاطئ بحر خان يونس، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات، بينهم أطفال، بحسب ما أفاد مستشفى المواصي الميداني التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أوضح أن الإصابات تنوعت بين متوسطة وخطيرة.

كما أفادت مصادر طبية باستهداف تجمع للنازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين جدد، في ظل استمرار الاستهدافات المتفرقة لمناطق مدنية ومخيمات للنازحين.

كما أسفر قصف إسرائيلي ليلي على محيط مقبرة السوارحة شمال الزوايدة عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين، في حين استشهد طفل متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي داخل خيمته في منطقة المواصي غرب خانيونس، في ظل استمرار العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي الإطار الإحصائي، أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول شهيدين و11 إصابة إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار بلغت 689 شهيدا و1860 مصابا، في حين بلغ إجمالي الشهداء والجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 72,265 شهيدا و171,959 مصابًا، إضافة إلى مئات حالات الانتشال من تحت الأنقاض.