إسرائيل تواصل خرق الهدنة بغزة والمنخفض الجوي يزيد معاناة النازحين

إسرائيل تواصل خرق الهدنة في قطاع غزة، بالتزامن مع منخفض جوي أدى إلى فيضانات في خيام النازحين وتضرر مئات العائلات، ما زاد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وسط نقص مستلزمات الإيواء والحماية من الأمطار والبرد.

واصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ168 على التوالي، خرق وقف إطلاق النار والهدنة في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول 2025.

جاء ذلك بالتزامن مع عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي، ونسف منازل، وسط إحكام الحصار وتشغيل محدود لمعبر رفح تحت السيطرة الإسرائيلية من الاتجاهين.

وأصيب شخصان نتيجة سقوط حائط على خيام النازحين قرب وسط مدينة غزة، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح المصاحبة للمنخفض الجوي.

وأوضح الدفاع المدني أن الإصابتين وقعت بالقرب من محطة أبو عاصي في شارع الوحدة، وسط المدينة.

وأدى المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع طوال ساعات الليل والخميس إلى تفاقم معاناة آلاف العائلات النازحة في مختلف المناطق.

وتسربت مياه الأمطار إلى داخل مراكز الإيواء المؤقتة والخيام القماشية والبلاستيكية، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحماية من العوامل الجوية، ما أجبر النازحين على قضاء الليل في محاولات لنزح المياه وحماية أمتعتهم المتبقية.

وتواجه العائلات، خصوصا الأطفال وكبار السن، ظروفا صحية وبيئية صعبة بسبب البرد القارس وتراكم الوحل والمياه الراكدة حول تجمعات الخيام، وسط نقص حاد في وسائل التدفئة والملابس الشتوية والخيام المقاومة للماء.

وحذر الدفاع المدني من مخاطر استمرار المنخفض على النازحين، داعيًا إلى توفير مستلزمات الإيواء العاجلة، بما في ذلك خيام مقاومة للماء والرياح، للحد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. كما طالب المواطنين باتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لمواجهة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 72,267 شهيدا و171,976 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين و17 إصابة، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. كما أشارت إلى أن عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغ 691، إضافة إلى 1,876 إصابة، مع انتشال 756 جثمانًا خلال الفترة ذاتها.