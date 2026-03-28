جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا ويصيب آخر بقصف بمسيّرة شرقي غزة

أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بمسيّرة على منطقة الشمعة في حي الشجاعية. وبحسب مصادر طبية، أسفر القصف عن استشهاد الفلسطيني "فهمي قدوم" وإصابة آخر بجروح وصفت بـ"الخطيرة".

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، فلسطينيا وأصاب آخر، إثر قصف بمسيّرة استهدفهما بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

جاء ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وفجر السبت، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية وقصفا مدفعية على أنحاء مختلفة من القطاع، ضمن المناطق التي تخضع لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الاحتلال إسرائيل مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران ما أسفر منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن استشهاد 691 فلسطينيا وإصابة 1876 آخرين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد و ما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.