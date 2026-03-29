6 شهداء وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف نقطتَي شرطة في خانيونس

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ171 على التوالي، في ظل استمرار الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني، مع إغلاق المعابر وتشديد الإجراءات العسكرية، ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

وفجر اليوم الأحد، استشهد 6 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين للشرطة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في سياق ما يُوصف باستمرار الخروقات للهدنة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات إسرائيلية قصفت نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وثلاثة نازحين، بينهم فتاة، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

وأوضح الدفاع المدني أن ضحايا القصف في مواصي خان يونس هم: رأفت خميس علوة أبو ماشي، محمد كمال مصلح شيخ العيد، شكري سرحان أحمد الصوفي، أشرف الرميلات، سامر هلال يوسف الفسيس، وعبدالرحمن عوني السيد عبد المحسن.

ووفقا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 نحو 692 شهيدا، إضافة إلى 1895 إصابة، و756 حالة انتشال. فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,568 شهيدا و171,995 إصابة.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصد 2,073 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 وحتى 18 آذار/مارس 2026، مشيرا إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، معظمهم من النازحين.