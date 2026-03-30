شهيدان بغارات إسرائيلية على مدينة غزة

شملت الغارات والهجمات نسف مبان وقصف مدفعي في مناطق متفرقة بالقطاع، ضمن تصاعد مستمر للأعمال العسكرية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

استشهد فلسطينيان على الأقل، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، فجر الإثنين، جراء غارات نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونفذت إحدى الغارات بواسطة طائرة مسيّرة استهدفت نازحين قرب مفترق عسقولة في الحي، وفق ما أفادت به المصادر الطبية في مستشفى المعمداني، ما أسفر عن استشهاد الفلسطينيين وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبان ومنشآت في مناطق سيطرته شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي حي التفاح بمدينة غزة، كما قصفت المدفعية مناطق شرقي مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوبي القطاع.

وبحسب المصادر الطبية، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ فجر الأحد إلى 11، بعد غارتين استهدفتا تجمعين في منطقة بئر 19 بمواصي خانيونس، إضافة إلى استشهاد فلسطيني برصاص الجيش قرب دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2025، سجلت مئات الخروقات الإسرائيلية، أسفرت عن استشهاد 694 فلسطينياً وإصابة 1896 آخرين.

وتواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية بعد حرب 2023 التي استمرت نحو عامين وأسفرت عن 72,278 شهيدا و172,013 إصابة، إضافة إلى تدمير واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.