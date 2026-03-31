الجيش الإسرائيلي يواصل خروقات التهدئة في غزة ويوقع شهداء وإصابات

يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك اتفاق التهدئة في قطاع غزة من خلال قصف جوي ومدفعي متواصل وإطلاق نيران من زوارق وآليات عسكرية، ما أدى لسقوط شهداء وإصابات بين النازحين، في ظل حصار مشدد على القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية.

يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الـ173 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال عمليات قصف مدفعي وجوي، وإطلاق نيران من الآليات العسكرية والزوارق البحرية، تزامنا مع عمليات نسف وتفجير مبان ومنشآت في مناطق مختلفة من القطاع.

كما تواصل إسرائيل فرض حصار مشدد على أكثر من مليوني شخص في غزة، مع إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية، في سياق ما وصفته الجهات الفلسطينية بـ"حرب إبادة".

وفي حصيلة الخروقات الأخيرة، استشهد شخص وأصيب آخرون فجر الثلاثاء إثر قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي القطاع. كما تعرضت مناطق شمال شرقي مخيم البريج لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية، فيما واصلت الزوارق الحربية إطلاق نيرانها في عرض بحر خانيونس.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء نتيجة خروقات الجيش الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 نحو 704 شهداء، فيما وصلت الإصابات إلى 1914 حالة. أما منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 72,280، والإصابات إلى 172,014 حالة.