شهيدة وإصابات واستهداف النازحين في عدة مناطق بقطاع غزة

شهد قطاع غزة استهدافا للنازحين في مخيم المغازي أسفر عن استشهاد سيدة وإصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي واسع وعمليات نسف لمنازل في عدة مناطق شرقية وجنوبية من القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل 3 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع

. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغت 713 شهيدًا، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,943 حالة، مع انتشال 756 ضحية حتى الآن. أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فبلغت 72,289 شهيدا و172,043 إصابة.

يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني في قطاع غزة، مع مرور 175 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شهدت المناطق الشرقية للقطاع تجدد إطلاق النار والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابات بين النازحين.

أفاد الدفاع المدني باستشهاد روان فياض برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الجيش في عدة محاور شرقية للقطاع.

كما أصيب ثلاثة نازحين، بينهم طفل، في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، ترافق معها عمليات نسف وتصعيد في مناطق مختلفة.

وشهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة، خصوصا حي الزيتون، قصفا مدفعيا متواصلا، إلى جانب إطلاق نار كثيف شرق مخيم البريج وجحر الديك.

كما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة شرق خانيونس، وقصفت المدفعية مناطق شمالي رفح، مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي الشديد منذ ساعات الليل المتأخرة.

وتسببت الرياح الشديدة في سقوط وتطاير العديد من خيام النازحين في رفح وخانيونس، ما زاد من معاناة السكان.

وأعرب النازحون عن استيائهم من العيش في الخيام، مطالبين بتوفير مساكن بديلة، بما فيها المتنقلة، لتأمين حماية أفضل من تقلبات الطقس.