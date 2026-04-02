صحة غزة: كارثة وشيكة تهدد حياة مئات المرضى

حذّرت وزارة الصحة من خطر موت مئات المرضى ومنع الآلاف من حقّهم في العلاج، بسبب نقص في زيوت تشغيل مولّدات الكهرباء، وذلك بعدما أدى العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية في غزة إلى قطع التيار الكهربائي بالكامل.

مصابان يتلقيان العلاج على أرضية مستشفى ناصر في غزة، ما يظهر الحالة المأساوية التي بلغتها المنشآت الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي وتقييد دخول المساعدات الطبية (Getty Images)

حذّرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، من كارثة وشيكة جرّاء انعدام توفر الزيوت اللازمة لتشغيل المولّدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة والتجهيزات الطبية في الوزارة، بسام الحمادين، إنّ "انعدام توفر الزيوت في السوق المحلي في القطاع ينذر بكارثة صحية، وموت حقيقي للمئات من المرضى في الأقسام الحساسة".

وأضاف في بيان، أنّ الأزمة قد تؤدي إلى تلف لقاحات الأطفال ووحدات الدم وفسادها، وتوقّف الخدمات الصحية لآلاف المرضى يوميًّا.

وناشد الحمادين كافة الجهات المانحة، بشراء زيوت للمولدات الكهربائية من خارج قطاع غزة، والعمل على إدخالها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

كما دعا المؤسسات الدولية إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل لإدخال الزيوت اللازمة، مشيرًا إلى أنّ الاحتياج الشهري للمستشفيات يبلغ 2500 لترًا.

تأتي هذه التحذيرات وسط أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، يشهدها قطاع غزة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أدت إلى تدمير 90% من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

المياه تغطي أرضية خيمة طوارئ تابعة لمستشفى ناصر (Getty Images)

وقد تسبّب الانقطاع الكامل للتيّار الكهربائي، جرّاء التدمير الإسرائيلي للمنشآت المدنية، باعتماد معظم المنشآت الطبيّة في القطاع على مولّدات الكهرباء، ما يجعل توفر الوقود والزيوت مسألة حيوية لاستمرار العمل.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.