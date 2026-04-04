حماس أجرت محادثات مع الوسطاء وميلادنوف في القاهرة بحثت استكمال اتفاق وقف النار بغزة

أجرى وفد من حماس محادثات مع الممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ميلادنوف والوسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة، بحثت استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على غزة.

زار وفد من حماس ترأسه رئيس الحركة في غزة خليل الحية، الجمعة، العاصمة المصرية القاهرة، وأجرى سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية.

كما عقد الوفد والفصائل الفلسطينية لقاء مع الممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وذلك في إطار جهود استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على غزة؛ بحسب ما جاء في بيان للحركة مساء الجمعة.

وشددت حماس والفصائل الفلسطينية على ضرورة استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنودها بشكل دقيق وأمين، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة بشكل فوري لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية كافة، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدما في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد وفد حماس جدية وإيجابية الحركة والفصائل الفلسطينية لاستكمال ومواصلة خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، والتزامها بما وقعت عليه، وأن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الصدد، وقد تلقى وفد حماس دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام القريبة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل خروقاتها اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ بدء سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى يوميا، إذ أحصت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 713 شخصا وإصابة 1943 آخرين وانتشال جثامين 756 شهيدا جراء خروقات وانتهاكات الاحتلال.

ووفق آخر حصيلة أعلن عنها، فإن حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغت 72,289 شهيدا و172,043 جريحا.