غزة: شهيدان وجرحى في غارتين مع تواصل خروقات الاحتلال

أسفرت غارتان إسرائيليتان إحداهما وسط القطاع والأخرى شرقي مدينة غزة عن 3 شهداء وعدد من الجرحى، مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

استشهد شخصان وأصيب آخرون ليل السبت - الأحد جراء غارة إسرائيلية قرب ساحة الشوا في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وقبل ذلك استشهد شخص وأصيب آخرون جراء غارة أخرى استهدفت مركبة مدنية على شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وهي ما تسفر عن شهداء وجرحى في أنحاء القطاع بشكل يومي.

وأحصت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 713 شخصا وإصابة 1943 آخرين وانتشال جثامين 756 شهيدا جراء خروقات وانتهاكات الاحتلال. ووفق آخر حصيلة أعلنت عنها، فإن حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بلغت 72,289 شهيدا و172,043 جريحا.

وكانت حركة حماس قد أجرت، الجمعة، محادثات مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا ومع نيكولاي ميلادنوف الممثل السامي لـ"مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحثت استكمال اتفاق وقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للمرحلة الأولى منه.

وشددت حماس والفصائل الفلسطينية على ضرورة استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق بكافة بنودها بشكل دقيق وأمين، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة بشكل فوري لتسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية كافة، وبما يسهم في استعادة الهدوء المستدام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع، وتهيئة الأجواء للمضي قدما في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكد وفد حماس جدية وإيجابية الحركة والفصائل الفلسطينية لاستكمال ومواصلة خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، والتزامها بما وقعت عليه، وأن المشاورات لا تزال مستمرة في هذا الصدد، وقد تلقى وفد حماس دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام القريبة المقبلة.