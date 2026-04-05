شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة

شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا جديدا مع استهداف الجيش الإسرائيلي لعناصر أمن فلسطينية ونازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط قصف جوي وبحري ومدفعي متواصل.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء، بينهم شهيد جديد و3 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 5 إصابات.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام أو في الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 716 شهيدا، إلى جانب 1,968 إصابة، و759 حالة انتشال.

أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 72,292 شهيدا و172,073 مصابا، ما يعكس استمرار التداعيات الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون، فجر الأحد، في قصف شنه الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من عناصر الأمن شرقي مدينة غزة. وجاء هذا القصف بعد ساعات من استشهاد فلسطيني وجرح ثلاثة آخرين في قصف سابق.

وأفاد الدفاع المدني بأن 4 شهداء وعددا من الجرحى وصلوا إلى مستشفيي المعمداني وسط مدينة غزة والشفاء نتيجة القصف الإسرائيلي على حي التفاح.

وأوضح شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من عناصر الأمن الفلسطينيين قرب ساحة الشوا في الحي ذاته.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف سيارة وسط قطاع غزة، بينما شهدت مناطق أخرى إطلاق نار وقصفا بحريا ومدفعيا.

وقد قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي القطاع، شملت مخيم جباليا شمالا وشرقي مدينة خانيونس، وسط إطلاق نار متقطع من الآليات العسكرية.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار تجاه ساحل بحر مدينة رفح جنوبي القطاع، واستهدفت آليات إسرائيلية أخرى شمال شرقي مخيم البريج وسط غزة.