7 شهداء و17 إصابة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة في قطاع غزة، ما أسفر عن قتلى وإصابات وخروقات مستمرة لاتفاقية وقف إطلاق النار، في وقت تدرس خطة أممية تدريجية لنزع سلاح القطاع وربط التقدم فيها بالالتزامات المتبادلة بين إسرائيل وحركة حماس.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، وصول 7 شهداء و17 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال عدد من الضحايا محاصرين تحت الركام وفي الطرقات بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 723 شهيدا، مع 1,990 إصابة، وإجمالي حالات الانتشال 759.

ومنذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,302 والعدد التراكمي للإصابات 172,090، فيما ارتفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 29 حالة، بعد وفاة مواطن جراء انهيار مبنى.

وتواصل إسرائيل لليوم الـ179 على التوالي ارتكاب انتهاكات مميتة وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار الهشة في قطاع غزة. وشملت هذه الانتهاكات نسف منازل، واستهداف مراكز إيواء للنازحين، وإطلاق نار وقصف مدفعي وبحري، بالإضافة إلى غارات جوية على عدة مناطق في القطاع المنكوب.

وصباح الإثنين، أصيب مدنيان من العاملين في منظمة الصحة العالمية برصاص القوات الإسرائيلية أثناء مرور مركبتهم على طريق صلاح الدين في منطقة القرارة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف باتجاه ساحل مدينة غزة، واستهدف القصف المدفعي مناطق شرقي خانيونس.

يذكر أن غارات إسرائيلية، أمس الأحد، أسفرت عن استشهاد 8 أشخاص في مدينتي غزة وخانيونس، في خرق واضح لاتفاقية التهدئة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

على الصعيد السياسي، كشفت الوثائق عن خطة متكاملة لنزع السلاح في قطاع غزة، أعدها المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف، وسلمها لحركة حماس.

وتقوم الخطة على مسار تدريجي متعدد المراحل، يتضمن خمس مراحل مترابطة، تربط كل مرحلة بخطوات إسرائيلية وفلسطينية متزامنة، مع دمج عملية نزع سلاح المقاومة ضمن إطار سياسي وأمني شامل.

وترتبط هذه الخطة بملف الإعمار ودخول اللجنة الإدارية إلى القطاع، مقابل انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض المناطق، ويمتد تنفيذها على عدة شهور.

ويبدأ المسار بوقف شامل للعمليات العسكرية يترافق مع إجراءات إنسانية عاجلة، ومنح حركة حماس صلاحيات إدارة غزة من خلال اللجنة الوطنية.

وتشير الوثيقة إلى أن التقدم في أي مرحلة يخضع لمراقبة دقيقة، حيث لا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية إلا بعد التأكد من تنفيذ جميع الالتزامات بشكل كامل، لضمان استقرار العملية السياسية والأمنية في القطاع.