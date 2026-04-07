قصف مدفعي وبحري يطال مناطق متعددة في قطاع غزة

تشمل الانتهاكات استهداف المنازل ومراكز إيواء النازحين، وفرض قيود على المعابر ومنع إدخال المساعدات، ما يعكس استمرار التصعيد وتأثيره على المدنيين والبنية التحتية في القطاع.

تواصل إسرائيل، لليوم الـ180 على التوالي، ارتكاب خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، مع شن عمليات قصف مدفعي وبحري وإطلاق نار مكثف على عدة مناطق في القطاع.

وشملت الهجمات نسف منازل، استهداف مراكز إيواء النازحين، وإحكام الحصار عبر قيود مشددة على فتح معبر رفح ومنع إدخال شاحنات الإغاثة الإنسانية.

وأطلقت الآليات العسكرية النار بكثافة شرقي مدينة غزة، مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي الزيتون، بالإضافة إلى ضربات مدفعية شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وكان الهجوم الأخير قد أسفر عن استشهاد عشرة أشخاص وإصابة العشرات شرقي مخيم المغازي، في حين تواصل القوات الإسرائيلية خروقاتها المتواصلة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار التصعيد العسكري وتهديد الاستقرار في القطاع.