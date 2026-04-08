خروقات إسرائيلية متواصلة بغزة وسط تصعيد ميداني

تتواصل التوترات في قطاع غزة مع تصاعد الخروقات العسكرية رغم سريان وقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة التهدئة واستمرار المخاطر على النازحين.

يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي في مناطق متفرقة، إلى جانب استهداف الساحل وتحليق مكثف للطيران المسيّر.

وشهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة وخانيونس وبيت لاهيا إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية، فيما استهدفت الزوارق الحربية سواحل النصيرات وغزة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل في أنحاء مختلفة من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الميدانية، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى إلى 733، بينما بلغ عدد الإصابات 2034 جريحًا، إلى جانب انتشال 759 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفا و312 شهيدا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و134 مصابًا بجروح متفاوتة.

بالتوازي، طُرحت مبادرة دولية جديدة قدمها نيكولاي ميلادينوف، تقترح ربط إعادة إعمار قطاع غزة بمسار تدريجي لنزع سلاح المقاومة، في محاولة لإيجاد صيغة توازن بين التهدئة وإعادة الإعمار.