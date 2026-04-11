غزة: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي في مخيم البريج

تتواصل خروقات وانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وآخرها كان قصف استهدف مخيم البريج وسط القطاع ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى ليل الجمعة - السبت.

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين ليل الجمعة – السبت، جراء قصف إسرائيلي عند مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، مع استمرار خروقات وانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بعد حرب إبادة استمرت لعامين كاملين.

وأفادت مصادر صحافية في غزة، بأن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة شرطة على مدخل المخيم، ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من المصابين.

ويواصل الاحتلال استهدافاته من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النيران من دباباته ومسيّراته وزوارقه تجاه أنحاء القطاع، وهو ما يسفر يوميا عن المزيد من الشهداء والجرحى.

ووفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في غزة، فإن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية بلغت 738 شهيدا و2036 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 759 شهيدا منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 72,317 شهيدا وأكثر من 172,158 جريحا.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.