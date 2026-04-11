غزة: 72,328 شهيدا منذ أكتوبر 2023 وقصف في البريج وبيت لاهيا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 72,328 شهيدا و172,184 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت المصادر إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 11 شهيدا و26 إصابة.

وأضافت أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ 749 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,082، مشيرة إلى انتشال 759 جثمانا خلال هذه الفترة.

وأصيب طفل في قدمه جراء إطلاق آليات الاحتلال النار في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما سجل استهداف إسرائيلي في بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفادت تقارير محلية باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، ليل الجمعة - السبت، جراء قصف إسرائيلي عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

وتحدثت التقارير عن استمرار خروقات وانتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة استمرت لعامين كاملين.

ويواصل الاحتلال استهدافاته من خلال القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار من دباباته ومسيّراته وزوارقه الحربية تجاه أنحاء القطاع، ما يسفر يوميا عن مزيد من الشهداء والجرحى.

وما زال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.