استمرار خروقات التهدئة بغزة وسط قصف ونسف للمنازل

تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة في قطاع غزة، مع استهداف مناطق سكنية ومراكز إيواء للنازحين بالقصف وإطلاق النار وعمليات النسف في شمال وجنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، الأحد، خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، باستخدام القصف المدفعي والطائرات المسيرة وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ ساعات الفجر، سجلت عدة خروقات جديدة للهدنة في اليوم الـ185 على التوالي من دخولها حيز التنفيذ، حيث نسف الجيش الإسرائيلي تجمعات سكنية في شمال وجنوب القطاع، بينها منازل في شرقي خانيونس وأخرى شمالي غزة.

كما استهدفت الدبابات الإسرائيلية إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، إضافة إلى مناطق شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، تتواصل معاناة السكان مع تشديد القيود على إدخال الإمدادات، وسط اتهامات لإسرائيل باتباع سياسة "هندسة التجويع" عبر التحكم في تدفق السلع وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 749 شهيدا، إلى جانب 2082 إصابة، فيما سُجلت 759 حالة انتشال، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,328 شهيدا و171,184 إصابة.