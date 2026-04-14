شهيد في بيت لاهيا وقصف متواصل شمال وجنوب القطاع

يتواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة وسط عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع، إلى جانب تشديد القيود على المعابر.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ187 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في قطاع غزة، وسط استمرار عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين، إلى جانب تشديد القيود العسكرية على معابر القطاع.

وأفاد الدفاع المدني بوصول شهيد إلى مستشفى الشفاء الطبي، جراء استهداف منطقة العلمي في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي نيرانه بشكل مكثف في حادثتين منفصلتين شرقي مدينة خان يونس، ما أدى إلى تصعيد حالة التوتر في المنطقة.

كما نفذت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين في منطقة أبو زيتون داخل مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وشهد حي الزيتون جنوب شرقي المدينة ومنطقة أبو زيتون في مخيم جباليا مزيدا من عمليات نسف المنازل، فيما جددت الآليات العسكرية المتمركزة على طول الخط الشرقي للمحافظة الوسطى إطلاق النار باتجاه مناطق وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 72,333 شهيدا و172,202 مصابًا، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإنقاذ في الوصول إليهم.