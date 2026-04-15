قصف متواصل وتصعيد عسكري متصاعد بقطاع غزة

تتواصل خروقات وقف إطلاق النار وسط تصعيد عسكري إسرائيلي شمل قصفا مدفعيا وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرق القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، لليوم الـ188 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط استمرار الانتهاكات العسكرية وفرض قيود مشددة على معابر القطاع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تزايد مخاطر انتشار الأمراض داخل مخيمات النزوح المكتظة، مؤكدا أن تدهور الأوضاع المعيشية يساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات الصحية بين السكان.

ميدانيا، تعرضت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأربعاء، لقصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في المناطق الشرقية.

ففي جنوب القطاع، شهدت مناطق محيط التحلية جنوبي مدينة خانيونس قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الدبابات، كما استهدفت القوات الإسرائيلية مناطق شرقي المدينة بشكل متواصل.

وفي مدينة غزة، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي بلدة جباليا شمال القطاع.

كما طالت الاعتداءات مناطق شرق مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، وسط استمرار القصف وإطلاق النار من الآليات العسكرية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية باستشهاد خمسة أشخاص وإصابة 11 آخرين في استهداف قرب مقهى غبن بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فيما استشهد ستة نازحين أمس الثلاثاء في استهداف مركبة شرطة وإطلاق نار، في إطار تصعيد مستمر للخروقات.