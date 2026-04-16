شهداء وجرحى بغارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة

تواصل إطلاق النار من الآليات العسكرية في عدة محاور، وسط استمرار الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت أعلنت فيه مصادر صحية عن ارتفاع جديد في حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب وتواصل تدهور الوضع الإنساني في القطاع.

غارات عنيفة تسفر عن ضحايا ودمار في أنحاء متفرقة من غزة (Getty Images)

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الخميس، جراء سلسلة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت بشكل خاص مراكز إيواء وخيام نازحين في محيط مدرسة أبو تمام بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إذ شهد القطاع تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في قصف مدفعي مكثف، ونسف منازل، إلى جانب غارات جوية استهدفت عدة مناطق.

وفي السياق ذاته، تعرضت المناطق الشرقية من قطاع غزة لإطلاق نار مكثف من الآليات والدبابات الإسرائيلية، وسط استمرار القصف المدفعي في مناطق متفرقة. كما شهدت المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس إطلاق نار كثيف تزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وفي مدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، إضافة إلى استهداف مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع، بالتوازي مع عمليات نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي المدينة.

كما واصلت الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة قرب السياج الأمني إطلاق النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة وشمالها، تزامنا مع قصف مدفعي متقطع، فيما حلق الطيران المسيّر على ارتفاعات منخفضة في أجواء المدينة.

وفي سياق متصل، فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تصريحات نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، بشأن حجم المساعدات الإنسانية، واصفا إياها بالمضللة وغير الدقيقة، ومؤكدا أنها لا تعكس الواقع الإنساني الصعب الذي يعيشه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 765 شهيدا و2,140 إصابة، فيما جرى انتشال 760 جثمانًا خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,344 شهيدا و172,242 إصابة.