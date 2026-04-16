غزة: عشرات الأيتام يكتبون أسماءهم وأحلامهم على طائرات ورقية ويطلقونها في السماء

نظمت مؤسسة "هيوسم" فعالية للأيتام في غزة، تضمنت كتابة الأطفال أسماءهم وأحلامهم على الطائرات الورقية، واللعب بها قبل إطلاقها في السماء، في محاولة لإحياء الأمل في قلوبهم في ظل ظروف الحرب الهمجية، ولا سيّما فقدان الأهل.

أطفال يحملون طائراتهم الورقية التي كتبوا عليها أسماءهم وأحلامهم قبل إطلاقها في السماء، غزة (Getty Images)

اجتمع الأيتام على شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، الخميس، حيث أطلقوا عشرات الطائرات الورقية في السماء، بعد أن كتبوا عليها أسماءهم وأحلامهم، في محاولة لتخفيف آثار الحرب وتداعياتها ببعض اللعب.

جاء ذلك خلال فعالية إنسانية نظمتها مؤسسة "هيوسم" للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم في غزة، كتب فيها المشاركون أسماءهم وأحلامهم على الطائرات الورقية قبل إطلاقها عاليًا، في مشهد امتزج فيه الألم بالأمل.

وهدفت الفعالية إلى التخفيف من الآثار النفسية السلبية للعدوان الإسرائيلي على الأطفال، ومنح الأطفال فرصة لرفع معنوياتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وفق فهيمة الجعبري، ممثلة المؤسسة.

وأوضحت الجعبري أنّ الفعالية تأتي ضمن مشروع "أحلام الناجي الوحيد"، الذي أطلقته المؤسسة في تموز/ يوليو 2025، في ذروة حرب الإبادة والمجاعة.

وأضافت "نعمل مع 35 طفلًا من فئة الناجي الوحيد، كنا الأمل لهؤلاء الأطفال، ووقفنا إلى جانبهم بتوفير المأوى والمأكل والمشرب، إضافة إلى الدعم النفسي".

وأشارت الجعبري إلى أنّ كل طفل يحمل قصة مؤلمة، قائلة "منهم من كان تحت الركام مع عائلته… كل طفل لديه حكاية لا تُنسى".

وأكدت أنّ الهدف من الفعالية هو تجديد الأمل، مضيفة "اليوم نطلق أحلامهم في سماء غزة، لنقول إنّ الأمل ما زال موجودًا".

ومن بين الأيتام، تقف الطفلة لميس كحيل، التي فقدت والديها خلال الحرب، وتحاول الإمساك بطائرتها الورقية وسط أخواتها.

التي تحدثت عن عائلتها فقالت، "فقدت أمي وأبي، وأصيب إخوتي الثلاثة". مشيرة إلى أنّها تعيش في هذه المؤسسة مع إخوتها الأطفال.

وأضافت لميس "لم أستطع توفير مكان آمن لأشقائي، واضطررت إلى الذهاب إلى مؤسسة ’هيوسم’ التي وفرت لنا كل شي".

تحاول لميس التكيّف مع واقعها بالرغم من الألم، قائلة إنّ "الحياة صعبة بعد فقدان الأب والأم… لكن الحمد لله، نحن متأقلمون".

ودعت الطفلة اليتيمة العالم إلى التدخّل من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وبحسب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، فإن نحو 55 ألف طفل تيتّموا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية للفلسطينيين البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، وبينهم 1.4 مليون نازح، متدهورة، وسط تنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاق.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بدعم أميركي، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90% من البنية التحتية المدنية.