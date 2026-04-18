تقرير: أزمة خبز تعصف بغزة بسبب نقص حادّ في الدقيق

تتصاعد أزمة الحصول على الخبز في غزة نتيجة نقص حادّ في الدقيق والوقود، وسط قيود إسرائيلية مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، ومع تراجع المساعدات العالمية والإنتاج المحلي، ما يهدد بانهيار منظومة الغذاء الأساسية.

يعود شبح الجوع ليخيّم على قطاع غزة في صورة انعدام أمن غذائي مستجدّ، إذ يقف الفلسطينيون اليوم في غزة ساعات طويلة في طوابير مزدحمة؛ ينتظرون دورهم للحصول على كميات محدودة من الخبز، الذي أمسى يمثّل شريان حياة لعائلات كثيرة أنهكها النزوح وأتعبها الفقر.

وبسبب تقييد الاحتلال الإسرائيلي لعمل المعابر ودخول المساعدات، تفاقمت أزمة الخبز في غزة في الأسابيع الأخيرة لنقص حادّ في الدقيق الذي تسمح إسرائيل بدخوله، ويزيد من أزمة الخبز شحّ الوقود اللازم لتشغيل المخابز، كما أكدت مصادر محلية.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن سبب تفاقم الأزمة هو وقف "المطبخ العالمي" دعمه للدقيق، بعد أن كان يوفّر كمية تتراوح بين 20 و 30 طنًّا يوميًّا، ويُضاف إلى ذلك تقليص برنامج الأغذية العالمي كميات الدقيق من 300 طنّ إلى 200 طنّ، وفق بيان صدر عن المكتب في 12 نيسان/ أبريل الجاري.

وفرضت حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة الاعتماد على الخبز المدعوم من مؤسسات دولية، الذي تُباع الربطة منه بنحو 3 شواكل وتزن 2.5 كيلوغرامًا، في حين أنّ الكمية نفسها بغير دعم تكلّف بين 8 شواكل و 10 شواكل، وذلك بسبب انعدام العمل، وإغلاق المعابر.

انعدام الأمن الغذائي

وصف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "أوتشا"، الظروف المعيشية في غزة بـ"المزرية"، قائلًا إن معظم العائلات نازحة وتعتمد على المساعدات الإنسانية، وذلك في تقرير صدر في 10 نيسان/ أبريل الجاري.

وأشارت "أوتشا"، نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي، إلى تراجع توفر بعض السلع في قطاع غزة، وارتفاع أسعارها منذ بداية آذار/ مارس الماضي.

ولفتت إلى أن سعر الدقيق شهد ارتفاعًا مفاجئًا، ليصل سعر الكيس بوزن 25 كيلوغرامًا من 30-50 شيكلًا إلى 75 شيكلًا، وعزت ذلك إلى النقص الحادّ في الإمدادات الإنسانية والتجارية، فيما أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إسماعيل الثوابتة، أن ذلك حدث بفعل القيود الإسرائيلية على المعابر.

ووفق تقرير سابق لبرنامج الأغذية العالمي، فإن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة، بنسبة 77% من إجمالي عدد السكان، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحادّ، بما يشمل أكثر من 100 ألف طفل، و37 ألف سيدة حامل ومرضع.

وأفاد البرنامج أنه يدعم المخابز في قطاع غزة عبر توفير الإمدادات من الدقيق، وتحفيز الطلب العام (عبر خفض الأسعار) والتواصل مع تجار التجزئة، وذلك لتوفير الخبز للعائلات الأكثر ضعفًا في القطاع وتمكينها من الحصول على الغذاء الأساسي.

معاناة يومية

ومن قصص المعاناة اليومية في سبيل الحصول على ربطة خبز واحدة، روى الفلسطيني إبراهيم قنديل، النازح من حي الزيتون شرقي مدينة غزة، أنه يغادر خيمته الواقعة في منطقة الرمال صباح كل يوم قاطعًا مسافة طويلة، على أمل الحصول على ربطة خبز واحدة، بالكاد تسد جوع أسرته المكونة من 9 أفراد.

وأوضح أنه بعد ساعات من الانتظار يحصل على ربطة خبز تزن كيلوغرامين، لا تكفي لأفراد عائلته، لافتًا إلى أنه يعجز عن شراء المزيد بسبب محدودية البيع وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أنه يعيش معاناة يومية من أجل توفير الطعام لأطفاله، جراء تدهور وضعه الاقتصادي، وعدم توفر فرص العمل بسبب تداعيات الإبادة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال قنديل إن أزمة توفر السيولة في القطاع تمثّل عبئًا إضافيًّا، وتحول دون قدرة المواطنين على الشراء.

وحذّر من أن استمرار الأوضاع الحالية ينذر بمجاعة حقيقية، قائلًا إنّ "الجوع أصعب من القصف والحرب، ما نعيشه اليوم كارثة بكل معنى الكلمة".

ومع كل تراجع لإمدادات الدقيق والوقود، تعود أزمة الخبز إلى الواجهة، إذ يمثّل الخبز أساس الوجبات لدى العائلات النازحة، ما يؤدي إلى عجزها عن توفير الطعام.

تراجع إنتاج الخبز

وشدّد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن القطاع يواجه "تدهورًا خطيرًا" في الأمن الغذائي، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق.

وأكّد الثوابتة وجود نقص شديد في توفر الدقيق بالقطاع، حيث يبلغ الاحتياج اليومي منه نحو 450 طنًّا، في حين لا تتجاوز الكميات المتوفرة 200 طن، ما أدى إلى تراجع حادّ في إنتاج الخبز.

وأوضح أن ذلك أدى إلى عمل عدد محدود من المخابز في القطاع، وبقدرة إنتاجية لا تغطي سوى جزء بسيط من احتياجات الفلسطينيين، رغم استمرار بعض آليات التوزيع المدعوم للخبز.

ووفق معطيات المكتب الحكومي، فإن نحو 30 مخبزًا تعمل حاليًّا في القطاع، وتنتج قرابة 133 ألف ربطة خبز يوميًّا، منها 48 ألفًا توزّع مجانًا، و85 ألفًا تُباع بسعر مدعوم عبر 142 نقطة بيع.

وأكّد الثوابتة على أن انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية، وعدم التزام إسرائيل بإدخال الشاحنات وفق التفاهمات؛ فاقما الأزمة إلى حدّ كبير، محذّرًا من احتمال "انهيار ما تبقى من منظومة توفير الخبز" إذا استمرت الأوضاع الحالية.

ويدعو مدير المكتب الإعلامي الحكومي إلى ضرورة ضمان تدفق المساعدات الغذائية بما يتناسب مع احتياجات السكان، والالتزام بالتفاهمات الإنسانية، إلى جانب تحرك دولي عاجل لمنع تفاقم الأزمة.

وبالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، الذي نص على إدخال 600 شاحنة يوميًّا ضمن البروتوكول الإنساني، فإن إسرائيل "لم تلتزم به"، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، إذ لم تتجاوز الكميات المدخلة 38% مما كان يدخل قبل الحرب.