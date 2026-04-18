72,549 شهيدا في غزة: استشهاد شاب وإصابة طفلة بنيران الاحتلال في رفح

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة في غزة إلى 72,549 شهيدا و172,274 إصابة، واستشهد السبت شخص وأصيبت طفلة بنيران الاحتلال في منطقة رفح مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

استشهد شاب، السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مناطق سيطرتها شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ بدء سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بعد حرب إبادة استمرت على مدار عامين كاملين.

وأفادت مصادر صحافية في غزة، بأن طفلة أصيبت جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة الإقليمي بمواصي رفح.

يأتي ذلك في وقت يتواصل القصف الجوي والمدفعي والاستهدافات الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة، وهو ما يسفر يوميا عن شهداء وجرحى.

ووفق آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في القطاع السبت، فإن 8 شهداء بينهم 7 جدد والأخير انتشل جثمانه و24 مصابا وصلوا إلى المستشفيات في آخر 48 ساعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 773 شهيدا و2171 إصابة بالإضافة إلى انتشال جثامين 761 شهيدا منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 72,549 شهيدا و172,274 إصابة.

وفي الأثناء، تتواصل المفاوضات بين حركة حماس والممثل السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت تواصل إسرائيل التنصل من استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما تطالب به حماس قبل الانتقال إلى أي مراحل لاحقة للتفاوض عليها.

وقدم الوسطاء من قطر وتركيا ومصر، مقترحا جديدا في المفاوضات بشأن غزة، بين حماس وملادينوف، من أجل تقريب وجهات النظر وتسوية الخلافات بين الطرفين.