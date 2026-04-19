حماس للوسطاء بالقاهرة: يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار

طالبت حركة حماس في القاهرة الوسطاء بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من "اتفاق شرم الشيخ"، منددة بخروقات الاحتلال اليومية. وشددت الحركة على أن تطبيق الالتزامات وانسحاب القوات شرطان أساسيان للانتقال إلى مفاوضات جادة حول المرحلة الثانية.

دعت حركة حماس، الأحد، إلى إلزام إسرائيل بتطبيق بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي، بشأن قضايا المرحلة الثانية.

جاء ذلك خلال لقاءات أجرتها الحركة مع وسطاء وفصائل فلسطينية لم تسمّهم في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان صدر عنها.

وقالت الحركة: "عقد وفد الحركة في القاهرة الأسبوع الماضي عددا من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، من أجل العمل على استكمال تطبيق كافة بنود المرحلة الأولى بحسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، حيث لم يلتزم الاحتلال بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقاته بشكل يومي".

وأضافت الحركة: "تعاملنا بشكل إيجابي مع الحوارات والنقاشات التي جرت، وأكدت حرصها على استمرار التواصل والتنسيق مع الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، واتفاق شرم الشيخ، لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وبدء عملية الإعمار".

وأكدت الحركة ضرورة "إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وُقع اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، برعاية مصرية أميركية قطرية تركية.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع خلال نصف عام من سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وكان ترامب قد أعلن، منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء المرحلة الثانية ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وشملت المرحلة الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، فيما تواصل تل أبيب خرق الاتفاق يوميا.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق، وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية، إلى جانب إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية اليومية عن استشهاد 775 شخصا، وإصابة 2171 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من الحرب التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أميركي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.