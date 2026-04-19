شهداء وجرحى جراء استهدافات متواصلة في غزة

وشملت العمليات قصفا وإطلاق نار في خانيونس والمنطقة الوسطى وشرق مدينة غزة، إضافة إلى استهدافات من الزوارق الحربية في عرض البحر، وكذلك استهداف خيام للنازحين ومراكز للإيواء وسط توسيع عمليات نسف المنازل.

تواصلت، الأحد، الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ192، من خلال استهداف النازحين وطواقم الإغاثة والمناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وشهد القطاع عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة، في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية للاتفاق. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مروحية وآليات عسكرية في مناطق شرق خان يونس والمنطقة الوسطى، إضافة إلى مناطق شرق مدينة غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي هجمات نارية مكثفة استهدفت أطراف المحافظة الوسطى في قطاع غزة، تزامنا مع استمرار عمليات النسف والتدمير داخل المناطق التي يفرض فيها الجيش الإسرائيلي ما يسمى “الخط الأصفر”.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير ميدانية بسقوط شهداء وإصابات جراء هذه الاستهدافات، فيما تواصلت أعمال القصف على مناطق متفرقة من القطاع.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد ثمانية فلسطينيين خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم سبعة شهداء جدد وشهيد جرى انتشاله. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بلغ 773 شهيداً، إضافة إلى 2,171 إصابة و761 حالة انتشال.

وأضافت الوزارة أنه منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 72,549، والإصابات إلى 172,274، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات بسبب تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى اللحظة.