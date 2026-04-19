غزة: مطالبات بالإفراج عن صحافيين وأطباء في سجون الاحتلال

نظّمت وزارة الصحة ومنتدى الإعلاميين وقفتَين طالبوا فيهما بتحرّك دوليّ جادّ للإفراج عن زملائهم من الأطبّاء والصحافيّين، الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة على القطاع.

وقفة تضامنية للطواقم الطبية في غزة مع زملائهم الأسرى في السجون الإسرائيلية (Getty Images)

طالب صحافيون وأطباء فلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك الجادّ للإفراج عن زملائهم المعتقلين في سجون إسرائيل، محذّرين من تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحقهم عقب إقرار قانون "إعدام الأسرى".

وجاء ذلك خلال وقفتين منفصلتين غربيّ مدينة غزة؛ الأولى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيم منتدى الإعلاميين، والثانية في مجمع الشفاء الطبي بدعوة من وزارة الصحة، ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الموافق 17 نيسان/ أبريل من كل عام.

وفي الوقفة الأولى، رفع الصحافيون المشاركون لافتات كُتب على بعضها "حرروا الصحفيين الأسرى.. دعوا الحقيقة تتنفس"، و"الحرية للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وقال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، محمد ياسين، في كلمة خلال الوقفة، إنّ هذه الفعالية تأتي "تجديدًا للعهد مع الحقيقة، ورفعًا للصوت من أجل الصحافيين الأسرى الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون الإسرائيلية".

وأكّد أنّ الكلمة والصورة الفلسطينية ستبقيان حاضرتَين بالرغم من محاولات الاحتلال إسكاتها عبر القصف والاستهداف، مشيرًا إلى مقتل مئات الصحافيين منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في 8 نيسان/ أبريل الجاري، أنّ عدد الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الإبادة الجماعية بلغ 262، وذلك عقب مقتل مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح.

ودعا ياسين المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الجادّ للضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن عشرات الصحافيين الذين لا يزالون رهن الاعتقال.

وأكّد الصحافي الفلسطيني، ياسر أبو هين، أنّ هذه الوقفة تسلّط الضوء على معاناة أكثر من "40 صحافيًّا معتقلًا، يواجهون الموت البطيء داخل سجون إسرائيل".

وأفاد المكتب الحكومي في غزة، بأنّ عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال منذ بدء الإبادة بلغ نحو 48، دون توضيح عدد من أُفرج عنهم أو من لا يزالون قيد الاعتقال.

وأشار إلى أنّ الصحافي الفلسطيني "يُعاقب بسبب نقله الحقيقة وفضحه الانتهاكات الإسرائيلية"، داعيًا المؤسسات الدولية إلى اتخاذ خطوات مؤثرة لضمان الإفراج الفوري عنهم.

وفي الوقفة الثانية، رفعت وزارة الصحة لافتة كُتب عليها "362 من الطواقم الطبية تعرضوا للاعتقال خلال حرب الإبادة على غزة"، فيما رفع المشاركون صورًا لعدد من الكوادر الطبية المعتقلة.

وقال مدير عام الوزارة، منير البرش، إنّ "أكثر من 360 من الكوادر الطبية تعرضوا للاعتقال منذ بدء الحرب، ولا يزال نحو 83 منهم رهن الاحتجاز".

وطالب البرش بالإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين، محذرًا من خطورة الأوضاع التي يواجهونها داخل سجون إسرائيل.

كما ندّد بالانتهاكات التي تتعرض لها الطواقم الطبية داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي.

بدورها، قالت ياسمين البرش، زوجة الطبيب عدنان البرش، أحد أبرز جرّاحي العظام، الذي توفي داخل السجون الإسرائيلية بعد اعتقاله خلال الإبادة "اعتقل الاحتلال زوجي (في) أثناء عمله في مستشفى العودة في كانون الأول/ ديسمبر 2023، قبل أن يُقتل داخل السجن بعد أشهر من التعذيب والإهمال الطبي".

وطالبت بالإفراج عن جثمانه المحتجز، إلى جانب جثامين أسرى آخرين، محذّرة من مخاطر تصاعد الانتهاكات بحق الأطباء المعتقلين، خاصة في ظلّ إقرار قوانين إسرائيلية تتعلّق بعقوبة الإعدام.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي قانون الإعدام في 30 آذار/ مارس الماضي، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.

ويُذكر أنّه يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.